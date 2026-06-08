ボートレース津の6日間開催「住信SBIネット銀行賞」は2日目を終えた。2日目4Rに5号艇で登場した小林甘寧（かんねい、22＝広島）が、5コースからスピード差しを決めて2番手でバックストレッチへ。それで満足せず前を行く地元の松井洪弥を猛追したが届かなかった。「初日に4着を取ってしまったので1着が欲しかったんです。3節連続で準優まで進めているんですが初優出が遠くて。足はいいので準優に1号艇で乗れるように頑張りま