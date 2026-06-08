画面右側を覆う黒い灰。カメラにもこびりついています。7日朝7時半ごろ、鹿児島市にある桜島が噴火しました。約1時間にわたって続き、噴煙は火口から1300メートルの高さまで上がりました。影響は鹿児島市のさまざまな場所に広がりました。バスターミナルの道路は火山灰で灰色に。グリーンだった路面電車の車体はすすけているように見えます。ガソリンスタンドには灰に覆われた車を洗おうと長蛇の列が。この日、九州南部には熱帯低