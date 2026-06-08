パナソニックホールディングス（ＨＤ）は８日、ＡＩ（人工知能）向けデータセンター（ＤＣ）のバックアップ電源の売上高を、２０２８年度に現在の約３倍となる１兆円規模に伸ばす計画を発表した。短時間で大量の電力を消費するＡＩ向けＤＣでは、電圧を安定的に保つためのバックアップ電源の需要が急拡大している。パナソニックＨＤは、ＤＣのバックアップ電源で世界シェア（占有率）の８割を握る。２８年度までに３５００億円