風が強く吹き荒れる中、突然、大きなテントが浮き上がり吹き飛ばされました。テントの脚にはしがみつく人の姿。周囲の人々は逃げまどっています。アクシデントがあったのはアメリカ東部、ウェストバージニア州にある野球場。試合を見るために多くの人が詰めかけていた中での出来事でした。大学によりますと近くにいた学生などが巻き込まれ、少なくとも5人が病院で治療を受けたということです。