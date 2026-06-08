ケガ人続出と補強選手の失速でリーグ東地区最下位に低迷するメッツで「イライラさせられるランキングトップ５」が発表された。ＮＹメディア「ライジング・アップル」は「今年はイラ立つ１年だ。チームが優勝争いに復帰するには奇跡的な出来事が起きるのを願うしかない。特定の選手の名前や顔、背番号を見てイラ立ちを感じずにはいられない」と５人の名前を挙げている。まず５位がショーン・マナイア投手（３４）で「ブルペンに