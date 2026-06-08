東京シティ競馬（TCK）は6月8日、大井競馬場内L-WINGスタンド3階指定席エリアをリニューアルオープンし、新たな指定席「ウイングシート」の運用を開始した。L-WINGスタンドは2003年に開業した大井競馬場最大規模のスタンドで、約4000人を収容。ゴール前の攻防を間近で見渡せる観戦スポットとして、多くの競馬ファンに親しまれてきた。今回の改修は、競馬ファンの観戦スタイルの変化に対応するために実施されたものだ。TCKで