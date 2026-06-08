【モデルプレス＝2026/06/08】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が6月7日、自身のInstagramを更新。キャミソールトップス姿を公開した。【写真】K-POP日本人メンバー「美しさの塊」プライベートショット◆レイ、ほっそり二の腕際立つキャミ姿披露レイは、胸元と裾に白のレースがあしらわれたピスタチオグリーンのキャミソールトップスにデニムパンツを合わせたスタイルのソロショットを複数枚投稿。手すりに肘を