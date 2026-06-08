美容賢者11名がいますぐ使えるテクをガチ伝授！朝の仕込み術から外出中のお直し、アフターケアまで教えちゃいます。私立恵比寿中学安本彩花筋金入りの美容好きアイドル。日本化粧品検定1級のほか、サウナ・スパ健康アドバイザーの資格を持つ。本誌の連載「Beautynews」のお試し隊メンバーも務める。お気に入りコスメやメイクテクを発信中。@yasumoto_ayaka_ofﬁcialmethod1｜肌テクベタつきが気になったらミスト化粧水でリフ