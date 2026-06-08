倉敷警察署 投資名目で高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、倉敷警察署は8日、横浜市の職業不詳の男(16)を詐欺未遂の疑いで逮捕しました。 警察によりますと男は氏名不詳者らと共謀し、倉敷市の無職の男性(72)から投資名目で現金をだまし取ろうと考え、2026年3月13日から6月8日頃までの間、複数回にわたって男性とSNSなどのメッセージ機能を使ってやりとりをしました。その際、投資会社の社員になりすました氏