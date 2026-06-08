仮処分を申し立てた近隣住民 香川県が解体を進める旧県立体育館をめぐり、新たな法的手続きに発展です。解体工事の中止を求め、近隣住民が高松地裁に「仮処分」を申し立てました。 （仮処分を申し立てた近隣住民）「建物を保存するタイムリミットが近いので。何もせずに壊されるのを見るのはちょっとしのびがたい」 仮処分を申し立てたのは、旧香川県立体育館の近くに住む62歳の男性です。体育館がある小中学校区で生ま