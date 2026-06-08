九州電力送配電は、延べ1000万件以上の個人情報が入った外部記録媒体を紛失したと明らかにしました。九州電力送配電は、データをバックアップするために、サーバーから外部記録媒体＝SSDにデータを保存しています。5月26日に業務委託先の職員が、所定の保管場所にSSDがなく紛失に気付いたということです。紛失したSSDには、小売電気事業者との契約者の名前や住所、電話番号など、延べ1090万件の個人情報が