ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！「I’m all over the place」の意味は？意外と難しいこのフレーズ。直訳すると「私はあちこちにいる」という意味で、あまりピンと来ません。あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください