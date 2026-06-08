道を塞ぐようにひっくり返った車。前方はつぶれ、周囲に割れた窓ガラスが散乱しています。6月5日、愛知・名古屋市で道路脇の変圧器に乗用車が衝突しました。現場近くに居合わせた人は「軽い地震みたいな感じ。すごい音だった。（心臓が）縮む思いした。怖い…」と話しました。乗用車を運転していたとみられる40代の女性は、けがをして救急搬送されました。命に別条ないということです。この事故の影響で、現場周辺では一時、停電が