暑さが本格化する季節になると気になるのが塩分補給。でも、せっかくならおいしく楽しみたいですよね♡クラフトキャンディ専門店「PAPABUBBLE（パパブブレ）」から、夏にぴったりの「塩シリーズ」が登場します。フルーツやソーダの爽やかな味わいに塩を絶妙に組み合わせたキャンディやグミは、思わず手が伸びるおいしさ。夏のおやつ時間を彩る注目アイテムをご紹介します。 フルーツ香る塩キャンデ