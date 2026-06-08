お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が8日、自身のインスタグラムを更新し、夫の“つーたん”さんとの結婚記念日のショットを公開した。「今年の結婚記念日は、ゼクシィさんの企画で夫婦そろってランチへ」とスパンコールが輝くモノトーンのミニドレスでドレスアップしたショットを投稿。夫婦2ショットも披露し、「娘を寝かしつけながら一緒に寝落ちしてしまう日々なので『2人だけでゆっくりご飯』がずいぶん久し