FIFAワールドカップ2026で、日本がグループステージ第2戦で激突するチュニジア。アフリカ大陸の北に位置するチュニジアの国土は北海道の約2倍。北に地中海、南はサハラ砂漠の一部となっていて、人口は日本のわずか10分の1ほどですが、観光客は毎年1000万人を超えるなど人気の国です。首都チュニスから車で5時間かけて取材班が向かったのは、その人気を支える超名作映画『スター・ウォーズ』の舞台です。チュニジアには映画『スター