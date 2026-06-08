札幌市の国立病院機構北海道医療センターと北海道がんセンターは8日、患者や職員計約18万6千人分の個人情報を含むハードディスクがインターネットオークションに流出していたと発表した。最大計約51万人分に上る可能性があるという。不正利用や二次被害は確認されていないとしている。両病院はハードディスクの破砕を含めた廃棄を北海道石狩市の廃棄物処理業者「リプロワーク」に委託。業者は破砕の有無を確認しないまま、再資