俳優の一ノ瀬ワタル、夏帆が8日、都内で行われた映画『四月の余白』（26日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇。夏帆が一ノ瀬の笑顔を絶賛した。【集合ショット】シック＆爽やかコーデで登場した一ノ瀬ワタル＆夏帆らNetflixオリジナルドラマ『サンクチュアリ-聖域-』で主演し、話題を集めた一ノ瀬の初主演映画となる。映画の完成を祝福されると一ノ瀬は「ありがとうございます」と観客に何度も頭を下げ、笑顔を弾けさせた。心