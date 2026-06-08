モデルの冨永愛(43)が6日放送の「THEシン世界サミット」（土曜後3・00）に出演。5月に第2子出産を報告したが、21年ぶり出産に対する心境を明かした。冨永は「私は卵子凍結していた」と明かし、卵子を採取する際に「あれ、刺すんですよ針を。腹水もたまりましたし、お腹パンパンになっちゃって、妊娠したみたいなお腹の張り方になっちゃって。私も仕事があったんで、水を出す点滴とかを毎日通ったりしていたんですけど、とにか