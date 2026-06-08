自民党の鈴木英敬・政務調査会長特別補佐が、フジテレビ報道公式YouTubeチャンネルの「ニュース延長戦はじめます。」に出演し、高市総理のいわゆる“中傷動画問題”について言及した。総理を信じたい前回の自民党総裁選や衆院選を巡っては、高市総理の公設秘書とされる人物が対立候補を中傷する動画に関与した、と週刊文春が報道している。野党側は、この週刊誌報道について国会で追及を強めており、高市総理の関与の有無や認識を