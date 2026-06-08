一ノ瀬ワタルさん、夏帆さんらが６月８日、映画『四月の余白』完成披露舞台挨拶に登壇しました。【写真を見る】【 一ノ瀬ワタル 】?大丈夫ですか?共演の夏帆のひとことキッカケで初主演映画公開で“汗だく舞台挨拶”６月２６日に全国公開される本作は、元半グレで元受刑者の西健吾（一ノ瀬ワタル）が運営する更生施設「みらいの里」で非行少年や引きこもり、家庭に問題を抱える子供たちと向き合っていくという人間ドラマが描かれ