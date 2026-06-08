元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が6日放送の「THEシン世界サミット」（土曜後3・00）に出演。昨年死去した父・長嶋茂雄さんの言葉に、母が激怒した出来事を明かした。この日は、年上女性＆年下男性の年の差カップルがスタジオに登場。「子供を産んであげられない」と女性側から別れ話を切り出したという例も取り上げられた。一茂は「うちは不妊治療なんですけど」と明かし、「それで双子っていうのもあるのかもし