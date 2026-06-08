お笑いコンビ、銀シャリの鰻和弘（42）が8日、「LAUGH＆PEACE ART GALLERY OSAKA」（大阪市）で最終日を迎えた展覧会「モノとケの噺（はなし）−素材がもつ記憶と、新しい姿−」に登場した。プロダクトデザイナー・横関亮太氏とのコラボ。期間中、鰻は自身のアート作品「生き毛（もう）アート」35作品を展示した。芸人や著名人の似顔絵に「本人から譲り受けた髪の毛」を組み合わせ、レジンで封入して仕上げる独自手法が特徴。1作品