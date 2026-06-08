恋愛は心の豊かさをもたらしますが、のめり込みすぎると周囲に迷惑をかけるかもしれません。漫画家・もつおさんの作品『執着じゃない好きなだけだよ』から抜粋された一連のエピソード『ねえなんで返事をくれないの？』では、執着心が強い彼女に待ち受けていた出来事が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約2000のいいねが寄せられました。【漫画】『ねえなんで返事をくれないの？』（全編を読む）新入社員のきり