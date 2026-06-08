中東情勢の影響による国際エネルギー市場の不安定化で、英国では燃料価格の上昇が続いています。通勤などの日常的な移動にかかる一般市民の負担が増すなか、経済性と利便性を兼ね備えた電動二輪車を選ぶ消費者が増えています。英国で普及している電動二輪車には、電動自転車や電動スクーター、電動バイクなどがあります。燃料価格の高騰に加え、環境に配慮した移動手段への関心の高まりを背景に、市場需要は着実に拡大しています。