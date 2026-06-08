歌手の浜崎あゆみさんは6月7日、自身のInstagramを更新。パフォーマンス中のショットを公開しました。【写真】浜崎あゆみの圧巻スタイル「さいっこーーーーにかっこいい」浜崎さんは「いつも強い子だねって言われ続けてた泣かないで偉いねって褒められたりしていたよそんなふうに周りが言えば言う程に笑う事さえ苦痛になってたどうして泣いているの？どうして？」とつづり、20枚の写真を投稿。ステージ上でパフォーマンス