快適性を高める装備を追加カワサキは、高い評価を得ているネイキッドモデル「Z900RS」を基に、カフェレーサー風のスタイリングを施した新型「Z900RS CAFE」を2026年2月14日に市場へ投入しました。最新モデルはどのような進化を遂げたのか、改めて振り返ります。【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「Z900RS CAFE」です！ 画像で見る（26枚）このモデルは、クラシカルな見た目と現代的な走行性能で支持されるZ900RSに、一