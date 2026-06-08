温泉文化をユネスコ無形文化遺産に登録する取り組みが進められていますが、誰もが安心して温泉を楽しめる環境づくりを目指して学生らが開発した新たな湯浴み着が群馬県庁でお披露目されました。 湯あみ着は、病気やけがで体に傷を負った人などに周囲の目を気にせず温泉を楽しんでもらおうと入浴の際に身に着けるために作られた専用の服です。 ８日には、共愛学園前橋国際大学の学生でつくる団体「燈」などが開発した４つ目とな