北中米ワールドカップの開幕まであと３日。日本代表の初戦オランダ戦も６日後に迫ってきた。６月３日からモンテレイで事前合宿を行なっていた日本にとって、７日のU-19日本代表との練習試合は当地での最後の活動。メキシコ１部CFモンテレイの練習場で完全非公開のなか、35分×４本という形式で本番前最後の実戦に臨んだ。鈴木淳之介（コペンハーゲン）と塩貝健人（ヴォルフスブルク）が得点し、２−１で勝利した。森保一監督