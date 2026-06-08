近年、イノシシなど鳥獣による農産物被害が増えるなか、十日町市で狩猟免許の取得希望者を対象にした講習会が開かれました。 この講習会には、狩猟免許の取得希望者など27人が参加しました。十日町管内では、イノシシが田んぼでイネを踏み荒らす被害やタヌキやハクビシンによる野菜・果物の被害が多く発生しています。参加者は、猟銃の正しい使い方や箱罠の設置の方法を学びました。 ■受講者 「害獣とかみんな苦労し