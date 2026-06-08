8日午後3時10分頃、新潟県新発田市貝屋地内で体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。 目撃者は、クマが西方向の山林に入っていくところを確認しています。 新発田署は新発田市役所と連携し、付近住民への広報および警戒活動を実施しています。