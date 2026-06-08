勤務していた学習塾の教え子になりすまして合格した英検2級のスコアを、教え子が入学試験を受けた近畿大学に提出して業務を妨害したとして、大阪地検は8日、元塾講師の男を起訴しました。 偽計業務妨害などの罪で起訴されたのは、大阪市浪速区に住む元塾講師・野口瑞希被告（35）です。 起訴状によりますと、野口被告はかつて勤務していた学習塾「個別教室のトライ」天王寺駅前校の教え子になりすまし、去年9月に英検2級を受験し