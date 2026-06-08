YOSHIKIが現地時間1日、ニューヨークで開催されたEntertainment Community Fundの年次ガラにて、同団体の最高栄誉である「Medal of Honor」を受賞した。1910年に創設された同賞の116年の歴史において、日本人アーティストが受賞するのは今回が初となった。【写真】DJパフォーマンスに挑戦したYOSHIKI今回の受賞は、YOSHIKIの長年にわたる音楽活動と、世界各地で継続してきた慈善活動への貢献が評価されたもの。式典では、YOSHI