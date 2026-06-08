天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは８日、東京・池袋の東京芸術劇場で開かれた「ウィーン少年合唱団」の日本公演を鑑賞された。合唱団は、上皇さまが詠まれた沖縄独自の短歌「琉歌（りゅうか）」に上皇后さまが曲を付けられた「歌声の響」や「ふるさと」などを披露した。主催者によると、愛子さまは、曲が終わるたびに盛んに拍手を送り、「日本の歌を歌っていただけるのはうれしいですね」と話されていたという。