商業施設に集まった警察官や消防隊員ら＝8日午後6時51分、名古屋市西区8日午後5時25分ごろ、名古屋市西区二方町の大型商業施設「mozoワンダーシティ」で、警備員の男性から「店舗で複数人がせき込んでいる」と119番があった。市消防局などによると、4階のゲームセンター周辺で男女計23人が目や喉の痛みなどを訴えた。0歳の男児を含む8人が病院に運ばれたが、いずれも意識はある。愛知県警が原因を調べている。ゲームセンターの