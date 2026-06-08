お笑いコンビ・銀シャリの鰻和弘が８日、大阪市内で「生き毛アート」作品展示＆新作発表会を行った。幼少期から漫画やイラストを描くのが趣味と話す鰻。数年前から、自ら交渉して入手した芸人の髪の毛を使用した似顔絵を描く「ヘアート」を開催しており、お笑いコンビ・シャンプーハットの恋さんなどの新作を報道陣に公開した。きっかけは風呂場の排水口に流れる髪の毛を見て、「もったいない」と思い、キッチンペーパーに乗