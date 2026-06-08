◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）偉業達成の瞬間は目前に迫っている。２５年日本ダービー馬のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は大阪杯、天皇賞・春を連勝。全１０戦で手綱を執る、主戦の北村友一騎手と史上初の古馬Ｇ１春３冠へ向け、最終関門となる春のグランプリに挑む。大阪杯は４か月の休養明けで馬体重はプラス１０キロ。レース当日に坂路入