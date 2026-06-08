ペレス会長再選が確実視され、モウリーニョ監督の復帰も確定的なＲマドリードがウェストハム所属のポルトガル代表ＭＦマテウス・フェルナンデス（２１）の獲得を目指すことが明らかになった。英大衆紙「ザ・サン」などによると、ウェストハムがフェルナンデス売却に対する要求額は８０００万ポンド（約１７４億４０００万円）。２１歳ＭＦにとっては高額だが、モウリーニョ監督が同国人の有望な若手ＭＦ獲得を熱望しているとい