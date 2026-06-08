６月８日の水沢競馬１２Ｒで、Ａ級１組による初夏特別が行われた。８頭立てのダート１６００メートル戦は、雨により重馬場。レースの主導権を奪ったヒロシクン（高松亮騎手騎乗）が快調に飛ばし、追いすがるヒューゴに４馬身差をつけて圧勝。単勝１．０倍の断然人気に応えた。勝ちタイム１分３７秒８はコースレコード。従来の記録だった２００７年１１月１２日にテンショウボスが計時した１分３８秒５を０秒７上回り、１９年ぶ