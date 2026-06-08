タレントのマツコ・デラックスが８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。カップラーメンの調理法について、持論を展開する一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは「カップラーメンを鍋で煮込むと、よりおいしくなる。お湯の温度も適切でスープの風味もより引き立つ」という食品工学の専門家の意見を紹介した記事を取り上げた。こ