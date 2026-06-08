鹿児島湾で有害プランクトンが増えていて、湾内で養殖されているブリ2万3000匹に被害が出ていることが分かりました。鹿児島湾では現在も赤潮警報が継続しており、県は警戒を呼びかけています。 県によりますと、鹿児島湾では有害プランクトン「シャットネラマリーナ」と「ディクチオカフィブラ」による赤潮が発生しています。 県漁協の牛根支所ではきょう8日、赤潮により、養殖ブリ、合わせて2万3000匹が死んでいるのが