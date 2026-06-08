【モデルプレス＝2026/06/08】元タレントの木下優樹菜が6月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女への手作り弁当を公開した。【写真】芸人の30代元妻「焼き色が食欲そそる」次女1人分の弁当◆木下優樹菜、次女への手作り弁当披露木下は「お姉さんテスト期間」と長女がテスト期間中であることを説明。「時間がイレギュラーな為ナシ！元気girl次女だけ」とつづり、次女のために作った弁当の写真を投稿している。黒ごまを散ら