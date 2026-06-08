【モデルプレス＝2026/06/08】mazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。前日のおかずをリメイクした料理を披露した。【写真「バチェラー」出身美女「深い味わいのカレーになりそう」リメイク料理◆休井美郷、リメイクカレー公開休井は「昨日の肉じゃがをカレーにリメイク」とつづり、「＃おうちごはん」「＃きゅういキッチン」