【モデルプレス＝2026/06/08】タレントの鈴木奈々が6月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】37歳元ギャルタレント、具だくさん彩り鮮やか弁当◆鈴木奈々、手作り弁当披露鈴木は「今日のお弁当」と記し、手作りしたお弁当の写真を投稿。ふりかけをかけた白ごはんに、卵焼き、焼き色がついたウインナー、柔らかく仕上がった焼肉、ほうれん草を添えた食欲をそそるお弁当を披露している。また、同