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香川県高校総体2026 【香川県高校総体】8日、香川県総合運動公園テニス場でテニスの個人戦シングルスが行われました。 ■男子シングルス 決勝楠勇真（高松北）8－6梶原禅明（高松北） ■女子シングルス 決勝小若実夢（高松北）8－2森心結（坂出）