秋田朝日放送 鳥海山へ登山に入った７９歳の男性の行方がわからなくなっています。 警察によりますと滋賀に住む７９歳の男性は妻の運転する車で鳥海山の登山口まで向かい、８日午前５時半ごろにかほ市の鉾立登山口から山に入りました。 入山してからおよそ１時間半後男性から妻に「もうすぐ山頂につく」と連絡がありました。しかし午前１０時ごろに妻が電話したところ、電話には出るものの電波が悪く会話ができない状況