ドル円１６０．００付近、ユーロドル１．１５１５付近＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は振幅の後、160.00付近に膠着している。東京昼にかけて高値を160.39付近まで伸ばしたあとは、上値を抑えられている。ロンドン序盤には突如として売りが持ち込まれ、一時159.86付近と本日の安値を更新した。しかし、すぐに買戻しが入り160円付近での取引に落ち着いている。市場では34億ドル規模のNYカットオプションが160.00に