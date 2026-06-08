リンクをコピーする

欧州株下げ渋り、英指数はプラスに転じる 東京時間19:29現在 英ＦＴＳＥ100 10376.78（+8.73+0.08%） 独ＤＡＸ24592.44（-166.61-0.67%） 仏ＣＡＣ40 8187.99（-30.25-0.37%） スイスＳＭＩ 13340.98（-47.25-0.35%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:29現在 ダウ平均先物JUN 26月限50847.00（-89.00-0.17%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7420.50（+2