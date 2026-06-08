ディスカウントストアの駐車場でボンネットにしがみつく従業員を振り落としたとして、警察は逃げた男女の行方を追っています。7日午後9時すぎ、愛知県名古屋市の大型ディスカウントストアの駐車場で男女2人組による殺人未遂事件が発生しました。事件の発端となったのは、店の出入り口に設置されていた防犯ブザーです。警察によりますと、店が営業中の午後9時すぎ、男女2人が店を出たところ万引きをした際などに鳴る防犯ブザーが作