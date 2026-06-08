news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「広島駅ロータリーで車が歩道に…高齢男性が運転 2人けが」についてお伝えします。◇◇◇前方部分がぺしゃんこに潰れた車。周辺には、部品のようなものも散乱しています。人通りも多い日曜日の昼間、午後0時20分ごろ。「車が歩道に乗り上げ柱へ衝突している」（目撃者の通報）高齢の男性が運転する車が歩道に乗り上げる事故が起きました。現場は、広島駅の一般車用のロータリー。